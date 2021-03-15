اليوم.. المركزى يطرح سندات خزانة بـ17 مليار جنيه
الإثنين 15/مارس/2021 - 10:26 ص
راندا التونيطباعة
يطرح اليوم البنك المركزي المصري، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه لأجل عامين، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث 6.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.
على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.