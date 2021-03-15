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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل إصابة فرد شرطة في حملة لضبط عنصر إجرامي بأطفيح

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:24 ص
الشرطة
الشرطة
ندى حمدي
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل إصابة فرد شرطة بطلق نارى أثناء مطاردة أحد العناصر الإجرامية بمركز أطفيح بجنوب الجيزة، حيث أوضحت التحقيقات، أن قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة خرجت لتنفيذ أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة بالجيزة لأحد المتهمين المتورطين في أحد القضايا الجنائية.

وتابعت التحقيقات، أن تحريات الأجهزة الأمنية توصلت لاختباء المتهم فى إحدى المناطق بمركز أطفيح، وبناء على تلك المعلومات خرجت قوة أمنية لضبطه، وأثناء تنفيذ أمر الضبط فوجئت القوات بإطلاق المتهم وآخرين كانوا بصحبته النيران تجاه أفراد القوة الأمنية التى بادلتهم إطلاق النيران، مما أسفر عن إصابة فرد شرطة.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالته، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم وباقى المتهمين المشاركين فى إطلاق النار على أفراد القوة الأمنية.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لضبط المتهمين بإطلاق النار تجاه قوة أمنية خلال ضبط متهم بأطفيح، مما أسفر عن إصابة فرد شرطة بطلق نارى، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى العلاج.

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