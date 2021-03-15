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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 50 قطعة سلاح و215 تذكرة هيروين بسوهاج

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:24 ص
هيروين
هيروين
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شنت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة، والهاربين من أحكام قضائية، أسفرت عن ضبط 50 قطعة سلاح متنوعة و215 تذكرة هيروين وتنفيذ 1275 حكما قضائيا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وذلك فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين، لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيدًا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

اشترك في الحملة ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وأسفرت جهودها في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن ضبط 2 بندقية آلية، عيار 7.62×39، و"3" خزينة، و57 طلقة من ذات العيار، و11 بندقية خرطوش عيار 12، وطبنجة مجهولة الماركة، و17" فرد روسي محلي الصنع، 2فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع.

وفى مجال قضايا المخدرات، تم ضبط "215" تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزنت 1250 جراما، و"2" كيس متوسط الحجم لمسحوق الهيروين الخام بوزن 120 جراما ومبلغ 475 جنيهًا، و"7" هواتف محمولة وميزان حساس حيازة متهمين يقيمان بندر أخميم، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم ضبط "8" لفافات لمادة الشابو المخدر وزنت 24 جراما ومبلغ 250 جنيهًا حيازة عامل، ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وضبط "90 " قرص تامول المخدر ومبلغ 160 جنيهًا وهاتف محمول حيازة عامل 17 سنة، ويقيم الجلاوية مركز ساقلتة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وضبط قطعة لمادة الحشيش المخدر بوزن 5 جرامات حيازة عامل ويقيم الفيوم وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وفي مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص "4" شقق مفروشة بدائرة المديرية ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات، وفى مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط "3" أحكام، وفي مجال تنفيذ الأحكام، وتم تنفيذ "1275" حكما، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 445 مخالفة مرورية، وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 208 مخالفات متنوعة.

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