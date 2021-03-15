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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 56 قضية تموينية بينها 160 كيلو مربى مجهولة المصدر بسوهاج

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:21 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شنت مديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء دكتور حسن محمود العمدة، مدير أمن سوهاج، حملة تموينية مكبرة، لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت الحملة بحسب بيان أمنى، اليوم، عن ضبط صاحب مخبز حلواني، ويقيم دائرة مركز أبو تيج أسيوط لحيازته سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "160" كيلوجرام مربي وجبنة رومي ومسحوق شكولاتة ومخبوزات، وصاحب محل بقالة، ويقيم دائرة مركز العسيرات لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط "10" علبة سجائر، وضبط صاحب محل بقالة، ويقيم دائرة مركز العسيرات لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط " 18 " علبة سجائر.

كما تم ضبط 8 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 7 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و" 3 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، و" 4 " قضايا عدم إنتظام سجل 21 بترول بمحطة البنزين، و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و" 5 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.

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