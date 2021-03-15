مشاروات تشكيل الحكومة اللبنانية أبرز اهتمامات الصحف اليوم

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين، بالمشاروات التي يجريها المعنيين لحل أزمة تشكيل الحكومة في ظل تصاعد كبير لسعر صرف الدولار والذي لامس عتبة 13 ألف ليرة بالإضافة إلى قلق من موجة ثانية لجائحة كورونا بعد إعادة فتح البلاد.إقليميا عرضت لتأكيد الإتحاد الأوروبي بإستمرار العقوبات ضد النظام السوري والذي اعتبرته يعرقل السلام.دوليا ركزت على إعلان وزير الدفاع الأمريكي ليود أوستن انه سيتوجه إلى آسيا لمناقشة سبل تعززي التعاون العسكري في المنطقة مع حلفاء بلاده.وأخبرت عن مواصلة عدد من الدول تعليق إستخدام لقاح أسترازينيكا على خلفية المخاوف المرتبطة بتسببه بجلطات الدم بالإضافة إلى حديثها عن تكثيف الجهود الدولية لعمليات التلقيح لمكافحة جائحة فيروس كورونا.