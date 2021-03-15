«الإنجيلية» تناقش رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك غدا

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاءً بعنوان "رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك"، غدًا الثلاثاء، بمقر الهيئة الإنجيلية بالقاهرة.يعقد المنتدى بمشاركة الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والفقيه الدستوري عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، الأستاذ الدكتور حسن السعدي، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الإسكندرية.وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نسعى في هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات فعالة لتقديمها إلى جهات الاختصاص، وبحث إمكانية تفعيل قرارات وقوانين تساهم في دعم العيش المشترك، خاصة في مؤسسات التنشئة المجتمعية".ومن المقرر أن يشارك في اللقاء عدد من قادة فكر المجتمع المصري من السادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والسادة الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.