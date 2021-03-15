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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جلسات الحوار الوطني الفلسطيني تنطلق في القاهرة غدا

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:19 ص
فوزي برهوم
فوزي برهوم
مروة عنبر
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تنطلق غدا الثلاثاء، في القاهرة، ولمدة يومين جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة جميع الفصائل.

وصرح المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن وفدا من الحركة سيصل القاهرة اليوم الاثنين، لاستكمال الحوار الوطني.

وأضاف برهوم أن الوفد سيكون برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وبمشاركة خليل الحية، وحسام بدران، وروحي مشتهى وعزت الرشق أعضاء المكتب.

وأشار برهوم إلى أنه سيستكمل المشاركون الحوار الوطني حول موضوع الانتخابات العامة التشريعية والمرحلة الأولى للمجلس الوطني والرئاسية، وفق المرسوم الرئاسي الذي صدر بالخصوص.

يذكر أن القاهرة كانت وجهت قبل أيام، دعوات للفصائل الفلسطينية من أجل استكمال الحوار الوطني يومي 16 و17 مارس الجاري، على أن يكون توافد الفصائل اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بمشاركة الفصائل ولجنة الانتخابات المركزية ورئاسة المجلس الوطني، وسيحسم الكثير من الملفات والاتفاقات قبل الانتخابات، وفقا لتصريحات سابقة لجبريل الرجوب.

وشهدت القاهرة يومي 8 و9 فبراير الماضي، أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 من الفصائل.

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