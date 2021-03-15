مسؤول فلسطيني يدعو المجتمع الدولي لوقف التهجير بالقدس المحتلة

دعا وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في (الشيخ جراح) و(سلوان) بالقدس الشرقية المحتلة.. مشيرا إلى العديد من القرارات التي تصدر تباعا عن محاكم إسرائيلية بإخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم ما يهدد عشرات العائلات.وقال الهدمي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين - "صدرت في الأشهر الماضية العديد من بيانات الإدانة الدولية والعربية لقرارات إخلاء فلسطينيين من منازل لهم عاشوا فيها منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967".. مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليات التهجير بالمدينة المحتلة في ظل إصرار المؤسسات الحكومية والقضائية الإسرائيلية على ضرب قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط".وأشار إلى أن عمليات التهجير هي سياسية بحتة تهدف لتنفيذ مخططات استيطانية.. قائلا: "ما يجري هو عملية إحلال استيطاني في سياق مخطط مبرمج لطرد الفلسطينيين من أرضهم وممتلكاتهم بهدف إحلال المستوطنين مكانهم".وأضاف: "تستخدم الحكومة الإسرائيلية والجماعات الاستيطانية القضاء الإسرائيلي كأداة لتمرير مخططات استيطانية تصب في خانة التطهير العرقي بطرد الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين".ولفت إلى أن قضية إخلاء الفلسطينيين من عقاراتهم في القدس الشرقية بشكل عام وسلوان والشيخ جراح بشكل خاص هي من أخطر وأضخم الملفات التي تتابعها الحكومة الفلسطينية.وحذر وزير شؤون القدس من تصاعد عمليات التهجير والتطهير العرقي للفلسطينيين مع قرب الانتخابات الإسرائيلية التي تُحول الفلسطينيين إلى وقود لها.. مؤكدا أن ما يجري هو جريمة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية تستدعي التدخل العاجل والفوري من قبل المجتمع الدولي.