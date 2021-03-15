إيران: على أمريكا ضمان ألا تتكرر أخطاء ترامب أبدا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إنه ينبغي على الولايات المتحدة رفع العقوبات وتقديم ضمانات على أن الأخطاء التي ارتكبتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن تتكرر.وأضاف المتحدث سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي أسبوعي "يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات على إيران ويجب عليها أيضا تقديم ضمانات على أن أخطاء ترامب لن تحدث ثانية وعندئذ يمكننا الحديث في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".وعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن الانضمام إلى الدول الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والذي يُعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وانسحب ترامب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات.