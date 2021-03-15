توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، الخميس المقبل؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها في فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل منها استقرار مؤشرات التضخم واحتياطي النقد الأجنبي والتصنيف الائتماني لمصر.وأشار إلى أنه من أهم العوامل أيضا؛ استقرار سعر الصرف في مصر واستمرار تحقيق الاقتصاد معدل نمو 2.8% خلال الربع الثالث، مع توقع ارتفاعه إلى 5.2% خلال نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى أن الجنيه ما زال يُحقق عائد حقيقي وأفضل أداء مقارنة بالعملات الناشئة الأخرى، وهو الأمر الذي جعله الأكثر جاذبية بالنسبة لتحويلات المصريين بالخارج.ومن جانبها؛ قالت رضوى السيوفي، رئيس قسم البحوث بمركز فاروس للأبحاث، إنه بالنظر إلى ديناميكيات التدفق الدولاري الحالية (صافي الاحتياطي الأجنبي، وصافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، وحيازة الأجانب لأدوات الخزانة)، فإنها تُشير إلى تطورات إيجابية تدل على التعافي الاقتصادي.وأضافت أن معدل الإقراض الحقيقي إلى أعلى مستوياته خلال العام 4.4% في فبراير، لافتة إلى أن هذا يشجع البنك المركزي على مواصلة سياسة التيسير النقدي، وخفض الفائدة بنسبة لا تزيد عن 25-50 نقطة أساس، ولكن ربما يتخذ هذا القرار في وقت لاحق بعد اجتماع هذا الشهر.وأوضحت أنه في ظل اضطرابات سوق أدوات الخزانة الأمريكي في الوقت الراهن، واحتمالية تحريك أسعار الفائدة بشكل ملحوظ (Taper Tantrum) والتبعات المحتملة ومنها سحب استثمارات من أسواق الدين ورأس المال الناشئة، من المتوقع أن البنك المركزي المصري لديه أكثر من سبب واحد لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع 18 مارس القادم، على أن يفكر في خطوات خفضها لاحقًا خلال هذا العام.