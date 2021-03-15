محامي السائح الفرنسي المعتقل في إيران يكشف تفاصيل التهم الموجهة له

كشف محامي السائح الفرنسي بنجامين برير، اليوم الإثنين، تفاصيل الاتهامات التي تواجهها إيران لموكله، عقب إلقاء القبض عليه منذ 10 أشهر.وقال المحامي سعيد دهقان - وفقًا لوكالة «رويترز» - إن إيران توجه لموكله اتهامات بالتجسس والدعاية ضد النظام.وأضاف «دهقان»، «وجه إليه اتهام بالتجسس وآخر بالدعاية ضد النظام يوم أمس الأحد»، مشيرًا إلى أنه قد يحكم على برير بالسجن لفترة طويلة.وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أكدت الشهر الماضي احتجاز مواطن فرنسي في إيران، قائلة إنها تتابع الموقف، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.يذكر أن السلطات الإيرانية غالبا ما تستعمل ورقة المعتقلين الأجانب، بغية المساومة والتفاوض حول ملفات أخرى قد تتعلق بأمور اقتصادية (ديون، نفط) أو سياسية، بحسب ما يؤكد العديد من المراقبين، وهو ما تنفيه طهران بطبيعة الحال.