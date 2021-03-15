التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في انقلاب سيارة ملاكي بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بعمود إنارة بمحور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في جوزيف تيتو بالنزهة بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.