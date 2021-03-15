«الري»: لائحة القانون الجديد تحدد رسوم ماكينات المياه على الترع

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، الإثنين، مناقشة مواد قانون الموارد المائية والري الجديد ومنها المادة 38 بالقانون، والمتعلقة بفرض رسوم قدرها 5 آلاف جنيه لمدة خمسة أعوام على ماكينات الري المتواجدة على الترع العامة وليس المساقي الخاصة، مما أدى إلى إثارة الجدل ورفض من الفلاحين وعدد من أعضاء المجلس.من جانبه قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد قيمة هذه الرسوم طبقًا لكل حالة وبما لا يتجاوز هذا المبلغ، مشيرًا إلى أن معظم ماكينات الرفع التى يستخدمها المزارعين ترفع المياه من المساقى الخاصة بهم ولا توجد عليها أى رسوم عليها.وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، إلى أن المادة 38 بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقي الخاصة وهى حالات محدودة، بالإضافة إلى من يقوم بالرى من ترعة وأكتر من 5 فدان نسبتهم ضئيلة جدا، وليس شرطا أن يدفع الرسم المحدد ومن الممكن دفع 100 أو 300 جنيه.وأوضح "غانم"، أن معظم الفلاحين يقومون بالرى من المساقى الخاصة، ومن يقوم بالرى من الترع بمساحة أقل من 5 فدان معفي من هذه المادة، كما أنه من الممكن تخفيض الرسوم طبقا للقانون، كما أن مبلغ خمسة آلاف جنيه هى رسوم لمدة خمس سنوات وهي الحد الأقصى للرسوم.