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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تفرض إغلاقا جزئيا على مقاطعات جديدة بسبب كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:14 ص
جريدة الدستور
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فرضت بولندا اليوم الاثنين إغلاقا جزئيا على مقاطعتين إضافيتين، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر راديو بولندا أن القيود دخلت حيز التنفيذ في مقاطعة مازوفيتسكي بوسط البلاد، والتي تشمل العاصمة وارسو، وفي مقاطعة لوبوسكي بغرب البلاد، حيث تم تسجيل زيادة مقلقة في عدد الإصابات.

وصدرت أوامر بإغلاق الفنادق ومراكز التسوق ودور السينما والمسارح والمتاحف وأحواض السباحة في هاتين المقاطعتين في مسعى للحد من تفشي الفيروس.

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