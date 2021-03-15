بولندا تفرض إغلاقا جزئيا على مقاطعات جديدة بسبب كورونا

فرضت بولندا اليوم الاثنين إغلاقا جزئيا على مقاطعتين إضافيتين، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكر راديو بولندا أن القيود دخلت حيز التنفيذ في مقاطعة مازوفيتسكي بوسط البلاد، والتي تشمل العاصمة وارسو، وفي مقاطعة لوبوسكي بغرب البلاد، حيث تم تسجيل زيادة مقلقة في عدد الإصابات.وصدرت أوامر بإغلاق الفنادق ومراكز التسوق ودور السينما والمسارح والمتاحف وأحواض السباحة في هاتين المقاطعتين في مسعى للحد من تفشي الفيروس.