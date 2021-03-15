عميد آداب سوهاج: تخصيص قاعات لعزل المشتبه في إصابتهم بكورونا

تفقد الدكتور كريم مصلح، عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج، اليوم، أعمال سير امتحانات نصف العام للفرقة الرابعة بكلية الآداب.واطمأن مصلح، خلال جولته التفقدية على حسن سير الامتحانات، ومدى ملائمة الاختبار للمادة العلمية المقررة، وتناسب زمن الإجابة مع الأسئلة الموضوعة،مؤكدًا على تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه الطلاب خلال اداء تلك الاختبارات.وقال الدكتور كريم مصلح، عميد الكلية، إنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على صحة وسلامه الطلاب والوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنها المسافات الآمنة بين الطلاب، وارتداء الكمامات، والتهوية الجيدة لمقار اللجان.وأضاف "مصلح" لـ"الدستور" أن الطلاب يؤدون اليوم امتحاناتهم بسهولة ويسر وفقا لخطة وضعتها الكلية بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، بوضع مسافات بين الطلاب خلال الامتحانات تزيد عن ١.٥ متر وكذلك توزيع الكمامات على الطلاب وتعقيم مقرات اللجان بصفة مستمرة.ولفت عميد آداب سوهاج، إلى أنه تم تخصيص قاعات لعزل الطلاب الراغبين فى أداء الامتحانات والمشتبه فى إصابتهم بكورونا عند قياس درجة الحرارة لهم عند الدخول، وكذلك تخصيص أماكن لاصحاب الحالات الانسانية من المرضى والحوامل..الخ الراغبين فى اداء الامتحانات.وأشار الى أن الكلية هذا العام قبلت أعذار الطلاب الذين تقدموا بطلبات اعتذار عن الامتحانات سواء لظروف مرضية أو غير ذلك طالما انطبقت عليهم اللوائح والقوانين المطبقة فى الكلية.