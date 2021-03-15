قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من طولكرم ومخيم شعفاط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أربعة مواطنين من طولكرم.وذكرت مصادر محلية لوكالة «وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: فارس سامر فتوح، وأحمد عصام عطيوي من مدينة طولكرم، ورائد عادل حماد من بلدة عنبتا شرق المحافظة، وفؤاد القب من بلدة دير الغصون شمالا، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 4 مقدسيين من مخيم شعفاط وسلوان.وقال شهود عيان إن "وحدة مستعربين بمساندة قوات خاصة اقتحمت مخيم شعفاط، الليلة الماضية، ولاحقت 3 شبان واعتقلتهم، وخلال ذلك اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وهم: الفتى محمد عبد الحق، ومحمود حمدان، والشاب وائل عرار.وفي حي بطن الهوى في سلوان، اقتحمت مخابرات وقوات الاحتلال عدة منازل، واعتقلت الشاب يوسف الرجبي، كما استدعت آخرين للتحقيق.