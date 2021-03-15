عاصفة رملية قوية تجتاح بكين والرؤية تقل عن 1000 متر

ضربت عاصفة رملية قوية العاصمة الصينية بكين، صباح اليوم الإثنين، ما حول سماء العاصمة إلى اللون البرتقالي، وذلك في أقوى عاصفة من نوعها تضرب المدينة منذ 10 سنوات.وبحسب ما نقلته وكالات فقد أدت العاصفة الرملية القادمة من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، إلى تلوث شديد للهواء في العاصمة، حيث أصبحت الرؤية تقل عن 1000 متر، ما تسبب في اختناقات مرورية في المدينة.وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية إنذارا باللون الأصفر من عواصف رملية في مناطق شمالي البلاد.ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر العاصفة الرملية حتى صباح الثلاثاء، وتطال 12 مقاطعة ومدينة في البلاد.