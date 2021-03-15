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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسوان: إعداد الخريجين وطلاب للمشاركة في ملتقى التوظيف

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:57 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار اهتمام الدولة بالشباب وإيجاد فرص العمل للخريجين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، بدأ المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان  (المراكز الجامعية للتطوير المهني) في إعداد خريجي وطلبة جامعة أسوان للاستعداد للمشاركة مع 4000 طالب وطالبة من عشر جامعات مصرية في أولى فعاليات منصة التوظيف الافتراضي للجامعات وهو الملتقى الافتراضي للتوظيف "UCCD March Career Expo"،  والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أن الملتقى التوظيفي الافتراضي يعقد يوم الاثنين المقبل، الموافق 22 مارس الجاري برعاية عدد كبير من الشركات والجهات.

و أشار رئيس الجامعة إلى إن الجامعة  تحرص على توفير فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين وتعد منصة التوظيف وملتقى التوظيف الافتراضي خطوة هامة للتعامل مع مستجدات الوضع الراهن والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة، حيث عمل فريق المركز الجامعي (المراكز الجامعية)، على إعداد الخريجين والطلاب لهذا الحدث المهم من خلال الورش المتخصصة لإجراء المقابلات الشخصية وتجهيز السيرة الذاتية وغيرها من وسائل الدعم لضمان نجاح الطلاب فى الحصول على افضل الفرص.

وأوضح "غلاب"، أن يعد الملتقى الثاني من نوعه، حيث حقق الملتقى الافتراضي الأول الذى عقد فى سبتمبر 2020 نجاحا كبيرا بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان الي الإسكندرية.


وتأتى هذه المبادرة تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والذي أنشأ حتى الآن 16 مركزًا، في 10 جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.

ويعتبر ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهني بالجامعات 2021، حدثا افتراضيا عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing)  والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) والبريد الإلكتروني لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة. 

ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل  المباشر مع ممثلي الشركات، ويستخدم الملتقى الافتراضي منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية، من خلال هذه المنصة ثلاثية الابعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن الآن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الافتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي فضلا عن خلق فرص والقدوة علي التشبيك والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية  الشابة المتميزة.

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