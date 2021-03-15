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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تجبر مقدسيين على هدم منزل ومطعم في سلوان

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:55 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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هدم مقدسيان، أمس الأحد، منزلا ومطعما، في قريتي جبل المكبر وسلوان، بقرار من بلدية الاحتلال.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة القدس، أن المواطن أحمد حجازي هدم منزله في حي عين اللوزة في سلوان، ومحمد أبو حسين هدم محله التجاري وهو عبارة عن مطعم في جبل المكبر، بعد إمهالهما حتى صباح اليوم الاثنين لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم آليات البلدية بذلك وعليهما دفع "أجرة الهدم" لطواقم البلدية والقوات المرافقة لها.

وأوضح حجازي أنه أجبر على هدم منزله بعد إمهاله ساعات لتنفيذ القرار، وإلا ستفرض عليه "أجرة الهدم" وقيمتها 100-150 ألف شيقل".

ويعيش حجازي مع أسرته في المنزل منذ عام 2014، وقال: "قمت بتحويل موقف المنزل وترميمه وتحويله لمنزل للعيش فيه، وبعد 3 سنوات فرضت البلدية "مخالفة بناء" قيمتها 25 ألف شيكل، وحاولت خلال ذلك ترخيص المنزل، ثم أصدرت البلدية قرارا بهدمه وحاولت الاستئناف لمحكمة الصلح والمركزية دون جدوى".

كما قام المواطن محمد أبو حسين بتفريغ محله التجاري "مطعم"، ثم شرع بهدمه، لافتا أن المحل قائم منذ 20 عامًا، وأصدرت البلدية قبل 3 سنوات قرارا يقضي بهدمه وفرضت عليه مخالفة مالية، وتمكن من تجميد الهدم خلال السنوات الماضية، حتى مطلع آذار الجاري.

وأوضح أبو حسين أن البلدية أجبرته قبل حوالي 4 أشهر على هدم منزله في القرية بنفسه.

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