« الأوقاف» تنظم محاضرة عن الإسراء والمعراج بـ«رياضة الإسكندرية»

شاركت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، بتنظيم محاضرة تحت عنوان " الإسراء والمعراج المعجزة الخالدة الحجة البالغة".ألقى المحاضرة الدكتور عبدالرحمن نصر نصار، وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، بحضور الشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة ومسؤول الدعوة الإلكترونية بأوقاف الإسكندرية، ومحمد مسعود، مدير الشباب بمديرية الشباب والرياضة.و تناول وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية في حديثه عن هذه المعجزة الخالدة عدة قضايا هامه منها: توضيح علاقة التناسب بين أواخر سورة النحل وأوائل سورة الإسراء حيث أمر الله عز وجل نبيه في أواخر سورة النحل بالصبر فقال سبحانه { وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ }وابتدأ سورة الإسراء بقوله { سُبْحٰنَ الَّذِىٓ أَسْرٰى بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ }، في إشارة إلى أن حادثة الإسراء إنما جاءت تسرية وتسلية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لقيه من قومه من العنت والمشقة كما انا فيها تكريما وتشريفا له صلى الله عليه وسلم وجبرا لخاطره.وأضاف " نصار" أن هذه الرحلة المباركة كانت بالروح الجسد معا وقد أخطأ من ظن انها بالروح فقط دون الجسد لان الله سبحانه وتعالى قال " سُبْحٰنَ الَّذِىٓ أَسْرٰى بِعَبْدِهِۦ" ليؤكد أن هذه الرحلة كانت حقيقة بالروح والجسد لأنها لو لم تكن بالروح والجسد لم عبر الحق سبحانه بالفظة العبد.كما أوضح أنه في وصف صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى بالمعراج إعجاز عجيب،فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد في خط مستقيم وإنما صعد في خط متعرج وهذا إن دل فإنما يدل على دقة الوصف واعجاز اللفظ القرآني، ولو نظرنا إلى العلم الحديث لوجدنا انا مركبات الفضاء عندما تنطلق لاستكشاف الفضاء فإنها لا تصعد في خط مستقيم وإنما تصعد في خط متعرج، مشيرا إلى أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس للمشركين بعد ان عاد من هذه الرحلة المباركة وقد طلبوا منه ذلك ليتبينوا صدقه من أقوى الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم وتثبته من مرائيه في هذه الليلة المباركة.وقد اختتم كلمته بتوجيه الشكر لجميع القائمين على هذه المحاضرة، والمشاركين فيها متمنيا للجميع التوفيق والسداد.