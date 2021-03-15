اليوم.. «جنايات القاهرة» تستكمل محاكمة المتهم بقاتل شقيقته في دار السلام

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم بقتل شقيقته لشكه في سلوكها بمنطقة دار السلام.تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.وكشف أمر الإحالة قيام المتهم «كريم.ع» بقتل شقيقته «سعاد.ع» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك نية خبيثة بإزهاق روح شقيقته مخطط إجرامي بجلبه سلاح أبيض «مطوة»، حتى جاء التوقيت الملائم لتنفيذ ما ضمره في نفسه فاصطحبها إلى منزل العائلة، وفاجاءها أثناء الحديث معه بطعنة استقرت في عنقها وبمحاولتها الفرار أمسك بها وأدخلها دورة المياة ثم اغلق عليها الباب من الخارج للتيقن من أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فحقق ما ابتغاه وصمم على إزهاق روحها بإحداثه بها الإصابة التي أودت بحياتها.