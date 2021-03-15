قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في يطا وبيت أمر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 7 مواطنين من بلدتي يطا وبيت أمر جنوب وشمال الخليل.وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة رقعة ببلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت كلا من: الأسير المحرر يحيى صالح العمور (33 عاما)، وعيسى خالد العمور (25 عاما)، وقصي خالد العمور (27 عاما)، وعيسى محمد لعمور (30 عاما)، وفادي منذر العمور (28 عاما)، وذلك بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.وفي السياق قال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة عصيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت الأسير المحرر مجدي مرشد زعاقيق (17 عاما)، والطالب الجامعي مهند يوف علقم (24 عاما) بعد تفتيش منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.