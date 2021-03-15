اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين، محاكمة متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات مالية في دار السلام.تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين، مصطفى معوض، وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.كشف أمر الإحالة قيام المتهمين "هيثم. م، عامل، ومحمد. س، طالب"، بقتل المجني عليه محمد. ب، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر خلاف مسبق مابينه وبين الأول انتهى بالاتفاق على الشجار واستعان كلاهما بفريقه، وما أن أبصراه حتى حاول المجني عليه الفرار إلا أنهما أصرا علي اللحاق به، وما أن تمكن من إسقاطه أرضا حتى أشار للثاني لتنفيذ ما تلاقت وتوافقت إرادتهما عليه من نية خبيثه بإزهاق روح خصمهما في الشجار، فكال الثاني ضربة واحدة استقرت في مؤخرة رأسه فاحدثت به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.