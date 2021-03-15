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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء روس: وباء كورونا قد يؤدي إلى خفض متوسط العمر عامين

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:50 ص
كورونا
كورونا
عبير سليم
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قال خبراء في الحكومة الروسية، إن متوسط طول العمر في روسيا قد انخفض عام 2020 من 73.3 سنة إلى 71.1 سنة.

ووفق ما نقلته شبكة "روسية اليوم" عن صحيفة "إر بي كا" الروسية، اليوم الإثنين، فإن روسيا شهدت انخفاضا كهذا لأول مرة منذ عام 2003.

وعزت الصحيفة انخفاض متوسط طول العمر إلى ارتفاع عدد الوفيات الناتج عن اندلاع وباء فيروس كورونا في روسيا.

ويعتقد الخبراء في الحكومة الروسية أنه لا يمكن العودة إلى مستوى عام 2019 إلا بحلول عام 2024.

ورجح الخبراء أن العام الجاري سيشهد متوسط طول العمر 71.7 سنة. وسيرتفع عام 2022 إلى 72.3 سنة وعام 2023 إلى 72.9 سنة، ثم يعود عام 2024 إلى 73.6 سنة، كما كان الحال تقريبا عام 2019.

يذكر أن الحكومة الروسية كانت قد توقعت في وقت سابق أن يرتفع متوسط طول العمر في روسيا عام 2024 إلى 75.2 سنة.

وقال عالم الديموغرافيا الروسي، فلاديمير تيماكوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" إنه اتضح الخريف الماضي أن طول العمر المتوسط في روسيا سينخفض عام 2020 بعامين أو 3 أعوام.

يذكر أن التقرير الديموغرافي الحكومي الرسمي أشار إلى احتمال انخفاض عدد السكان في روسيا عام 2021 بنحو 522.1 ألف شخص وينخفض 451.5 ألف شخص عام 2022 و344.6 ألف شخص عام 2023 وعام 2024 حوالي 270.6 ألف شخص.

ويعني ذلك أن عدد سكان روسيا سينخفض خلال أعوام 2020 – 2024 بنحو 2.2 مليون نسمة. وذلك بسبب انخفاض عدد الولادات. ويرى، تيماكوف، أنه يمكن إيقاف تلك النزعة خلال 10 أعوام مقبلة في حال توفر ما لا يقل عن 3 أطفال في عائلة روسية متوسطة.

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