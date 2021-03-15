«تمكين المرأة والوضع السوري».. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

تناولت صحف الإمارات في افتتاحياتها اليوم، عددا من المواضيع كيوم الطفل وتمكين المرأة و"مجلس محمد بن زايد"والوضع فى سوريا.فتحت عنوان "طفولة مثالية" قالت صحيفة الاتحاد أن 15 مارس، يوم سنوي مخصص للطفل الإماراتي، ينبع من قيم نشأ عليها مجتمعنا، ومبادئ أقام عليها المؤسسون الأوائل دولتنا، وإيمان القيادة الرشيدة بأن ضمان مستقبل الوطن وازدهاره يتجسد في بناء الإنسان، من بداية حياته كطفل يعيش وسط أسرة مثالية ترعاه، وخدمات تعليمية وصحية مميزة، وقوانين تحمي حقوقه وتفتح أمامه طرق الإبداع.واضافت "رعاية وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للأسرة والمرأة والطفل، نقلت هذه الشريحة المجتمعية من الرعاية إلى مرحلة التمكين إلى الشراكة في بناء المستقبل، وأثمرت هذه المرحلة عن الطاقات الشبابية الوطنية البارزة في قطاعات عديدة والتي جاءت حصيلة منظومة من الاهتمام بالإنسان الإماراتي منذ سنوات عمره الأولى".واعتبرت أن تشريعات وقوانين الدولة وفرت الحماية القصوى للطفل بما يتماشى مع قيمنا والمواثيق الدولية، ولا تقتصر تلك التشريعات على حمايته من الإساءة، بل تحمي حقه بتوفير ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية ملائمة للمعيشة، وتهيئة البيئة المناسبة للمبدعين والمبتكرين والمفكرين وأصحاب الهمم، ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة بناء الوطن.وتحت عنوان "سوريا للعرب" قالت صحيفة الخليج ان سوريا لم تكن يومًا في حالة غربة عن أمتها، حتى في أشد أيام محنتها، فقد ظلت وفية لأمتها وقضاياها، متمسكة بعروبتها، لأنها كانت وستظل قلب العروبة النابض.وأضافت "عشر سنوات مضت وسوريا تلعق جراحها، بعد أن تم إبعادها عن حضن أمتها، وتعليق عضويتها في الجامعة الأم.. لم يكن ذلك مجرد خطأ، إنها خطيئة ارتكبت بحق هذا البلد العربي، كما بلدان أخرى اكتوت بنار الإرهاب والاقتتال الداخلي، والتدخلات الأجنبية، وصارت تُعقد الاجتماعات والمؤتمرات وتُتخذ القرارات بشأنها، بل ويتم تحديد الخيارات وأشكال التسويات في غياب العرب، وكأن الأمن القومي العربي صار عيبًا أو لا لزوم له. ولم يدرك العرب إلا لاحقًا أنهم كلهم مستهدفون، وأن سوريا أو غيرها من ديار العرب إذا أصابها مكروه فالمقصود العرب كلهم.وقالت "لذلك كان صوت الإمارات هو الأعلى في ضرورة تصحيح المواقف، والعودة إلى سوريا واحتضانها، وإخراجها من ربقة الإرهاب والحرب الأهلية، وتحريرها من قيود الجيوش الأجنبية والمنظمات الإرهابية بمختلف أشكالها ومسمياتها، والعمل على استعادة حريتها وسيادتها ووحدة جغرافيتها، وإخراج الشعب السوري من دائرة الجوع والمرض، وتمكينه من العودة إلى وطنه".وبينت أن كلام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن سوريا بعد اجتماعه إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء الماضي، جاء بمثابة إشارة واضحة إلى أن سوريا لن تبقى وحدها، ولا بد أن تعود إلى أمتها، وتعود أمتها إلى احتضانها، وأنه لا بد من بدء هذا المسار الآن لأن ذلك في مصلحة سوريا والعرب.وخلصت إلى أن الموقف العربي بدأ يأخذ الطريق الصحيح لإنقاذ سوريا.