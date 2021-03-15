دبلوماسي روسي: خليل زاده يشارك في اجتماع موسكو حول التسوية الأفغانية

أكد المبعوث الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الاثنين، أن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاده سيشارك في الاجتماع الدولي حول التسوية الأفغانية المقرر عقده في موسكو يوم الخميس المقبل.وقال كابولوف في تصريحات لوسائل إعلام، "نعم، سيشارك، كما أكد لنا يوم السبت"، وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت عن عقد اجتماع حول أفغانستان في موسكو في 18 مارس الجاري، تمت دعوة الولايات المتحدة والصين وباكستان للمشاركة فيه.