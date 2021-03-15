الجيش اليمني يقطع طرق الإمداد للحوثيين في «حجة»

تمكن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، من قطع طرق إمداد الحوثيين في محافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء.وأضاف الجيش اليمني -في بيان حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية- أن: "طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مخزنًا للأسلحة والصواريخ في "حجة"، وأن الجيش يؤمن مناطق عزلة بني حسن وقرى بمديرية مستبأ في حجة.