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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تلقي 152 ألف طلب تصالح بـ 951 مليون جنيه بالغربية

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:46 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 152 ألف و935 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 951 مليون و378 ألف جنيه وذلك حتى يوم الإثنين 15 3 2021.

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول 1973 طلبا، ورافض 320 طلب، وجاري فحص 150642 طلبا، مشيرًا إلى تقديم المحافظة لكل التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح من تخفيض لأسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ 50 جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأهاب المحافظ بالمواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية لتقديم طلبات التصالح، على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية قبل انتهاء المهلة المحددة يوم 31 3 2021، موضحًا أن مبالغ التصالح ستستخدم لخدمة مواطني المحافظة عن طريق تقديم خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بنطاق المحافظة.

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