بلجيكا: 20 وفاة و2962 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البجيكة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2962 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة، وذلك خلال 24 سعاة الماضية على مستوى البلاد.وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في البيان الصادر اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 808.283 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22441 حالة وفاة.