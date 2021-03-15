بعد قليل.. المجلس الرئاسي الليبي يؤدي اليمين أمام المحكمة العليا

يؤدي المجلس الرئاسي الليبي، بعد قليل، اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.ويأتي أداء اليمين بعد منح البرلمان الليبي، يوم الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وعضوية نائبين له و27 وزيرًا و6 وزراء دولة، لتحل محل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج.وبدأ نواب البرلمان منذ يوم الأحد، بالتوافد إلى مدينة طبرق التي ستحتضن مراسم أداء الدبيبة وأعضاء حكومته اليمين الدستورية، والتي من المقرر أن يحضرها سفراء بعض الدول الغربية وممثلو عدد من البعثات الدبلوماسية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي.