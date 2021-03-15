هبوط معدل التضخم في السعودية إلى 5.2% في فبراير

أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن معدل التضخم في السعودية انخفض بشكل طفيف في فبراير إلى 5.2 % من 5.7 % في الشهر السابق، ولكنه لا يزال يبرز للشهر الثامن على التوالي تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في يوليو.وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن ارتفاع الأسعار يعود مجددا بصفة أساسية إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات، والتي سجلت أكبر زيادة سنوية عند 11.2 % ويمثل وزن أسعار الغذاء 17 % من سلة المستهلك السعودي.وزادت تكلفة النقل 9.8 % ويعزى ذلك على نحو كبير إلى صعود أسعار السيارات 9.9 %.