انخفاض إنتاج السيارات في تركيا 9.3% وتراجع الصادرات 14.3%

قال اتحاد صناعة السيارات التركي إن إنتاج قطاع السيارات في البلاد هبط 9.3% على أساس سنوي في فبراير إلى 116 ألفا و88 سيارة، وتراجعت الصادرات 14.3% إلى 87 ألفا و908 سيارات.وقال إنه في الفترة من يناير إلى فبراير، تراجع الإنتاج 6.5 % إلى 222 ألفا و264 سيارة، في حين انخفضت الصادرات 14.1 %.