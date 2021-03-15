تايلاند تتخلص من المخاوف وتبدأ استخدام لقاح «أسترازينيكا»..غدًا

أعلن مسؤولون في تايلاند، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تبدأ البلاد استخدام لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا غدًا الثلاثاء، بعد تأخر قصير في هذه الخطوة، بسبب مخاوف بشأن سلامته.وذكرت صحيفة «بانكوك بوست» التايلندية عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يكون رئيس الوزراء التايلاندي وحكومته أول من يحصل على اللقاح المضاد لكوفيد-19.وأعلنت مديرة مكتب المتحدث باسم البيت الحكومي ناتريا تاويونج، عن التطعيمات التي تم تأجيلها منذ يوم الجمعة الماضي، في تصريحات أدلت بها اليكترونيا لوسائل الإعلام اليوم.وقال وزير الصحة التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، إن لقاح أسترا زينيكا الذي وردت تقارير عنه في أوروبا تفيد بحدوث جلطات دموية متفرقة سيتم منحه لمجلس الوزراء غدا (الثلاثاء) إذا وافق عليه خبراء الصحة المحليون.