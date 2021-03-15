البحرين: استهداف مدينة خميس السعودية بطائرة مفخخة عمل إرهابي جبان

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الإثنين، طائرة مفخخة على مدينة خميس مشيط في السعودية، في عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين الآمنين وينتهك القانون الدولي الإنساني.وأكدت الخارجية البحرينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية- وقوف المملكة وتضامنها التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين الآمنين في المملكة.