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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التوغل المقلق».. مخاوف من انتشار جماعات الإسلام السياسي في أوروبا

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:22 ص
الإخوان
الإخوان
أمينة ذكى
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كشفت صحيفة «ويكلي بليتز»، عن انتشار كبير لجماعات الإسلام السياسي ومن بينها الإخوان في أوروبا وتحديدًا في السويد وألمانيا وبريطانيا.

كما كشفت الصحيفة، عن تواجد كبير لحزب التحرير الإسلامي الساعي لإقامة دولة الخلافة في أوروبا.

وتابعت الصحيفة أنه تحت مختلف المنصات والرايات، فإن جماعات الإسلام السياسي ومنها الإخوان، تتوسع باطراد في الدول الأوروبية، وخاصة في المملكة المتحدة وألمانيا والسويد.

وبحسب خبراء مكافحة الإرهاب، إذا لم يتم وقف التمدد الإخواني في أوروبا، فستواجه الدول الأوروبية تحديات شديدة من هذه الجماعات المتطرفة.

وفقًا لتقرير حديث نقلته «ويكلي بليتز»، فإن حزب التحرير، الذي يؤمن بإقامة دولة الخلافة، يعمل تدريجيًا على توسيع شبكته في السويد، من خلال تجنيد عدد غير معروف من الأعضاء.
وبينما يتوسع حزب التحرير في أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، فإن صعود جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا الشمالية هو أمر مقلق للغاية، كما تقول وكالات تطبيق في السويد، إن البلاد أصبحت بالفعل قنبلة موقوتة لعنف الجماعات الإسلامية والإخوان.

وعلى الرغم من حقيقة حظر حزب التحرير في عدد من دول العالم، بما في ذلك بنغلاديش، فسُمح له بالعمل في المملكة المتحدة وعدد قليل من الدول الأوروبية والغربية الأخرى، وفي الواقع، أصبحت بريطانيا بؤرة أنشطة الجماعات الإسلامية المتطرفة بما في ذلك حزب التحرير والإخوان المسلمين وحزب الله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يكون القادة في الغرب وأنصارهم على جهل تام بالتهديد الذي تشكله جماعات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان، معتبرة أن مئات الآلاف من أعضاء هذه الجماعات يدخلون للغرب عن طريق الهجرة الليبرالية وترحيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمهاجرين على نطاق واسع.

وذكرت أن حزب التحرير، الذي يعمل في عدة دول أوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة والدنمارك، يقوم بتجنيد أعضاء جدد في ضواحي ستوكهولم، ونظم دروسًا دينية خاصة لأتباعه.

ووفقًا للإذاعة السويدية «SVT»، قام حزب التحرير بتوزيع منشورات في العديد من المنازل في منطقة «Rinkeby»؛ بهدف تشجيع المسلمين على الانضمام إلى الجماعة، وقدم السكان المحليون في المنطقة شكاوى إلى الشرطة السويدية يسألون عما إذا كانت محتويات المنشورات قانونية، فيما علق مارتن مارمغرين، مدير مجموعة الشرطة في يارفا، على المنشورات قائلًا: "بعض الناس قلقون، هذه رسالة متطرفة من منظمة متطرفة ".

ويعمل حزب التحرير في السويد منذ عام 2011 ويعمل منذ سنوات في بعض البلدان الأوروبية الأخرى، مثل الدنمارك، ونظرًا لأن الجماعة تعارض الديمقراطية، في عام 2015، دعا حزب التحرير المسلمين الدنماركيين إلى "الامتناع عن التصويت في الانتخابات"، بعد أن زعم ​​أن الديمقراطية لا تتوافق مع الإسلام. كما يعارض مشاركة المرأة في السياسة والأنشطة الاجتماعية.

في نشرة وزعت في عام 2015 على الناخبين الدنماركيين، قال حزب التحرير: نحن ملتزمون بأن نكون مشاركين فاعلين في مجتمعنا، لكن يجب أن يكون ذلك وفقًا لشروط الإسلام، دون المساس بمبادئنا وقيمنا، الديمقراطية لا تتوافق في الأساس مع الإسلام.

يأتي هذا فيما اتهمت السلطات البريطانية في 2018 حزب التحرير باستخدام الأطفال لنشر مطبوعات متطرفة تبرر التفجيرات الانتحارية، وذكرت أن النساء اللائي يغادرن المنزل "مكشوفات الوجه " [بدون النقاب] يجب معاقبتهن، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في شرق لندن في بريطانيا، تحولت بشكل خاص إلى بؤرة الإسلام الراديكالي، مع مئات وآلاف المهاجرين - معظمهم من جماعة الإخوان، حيث تُستخدم بعض المساجد والمراكز الإسلامية في لندن لنشر التطرف وتجنيد الجهاديين.

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