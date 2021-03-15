إيران تعلق رحلاتها الجوية مع العراق خوفًا من كورونا

أعلنت منظمة الطيران الإيرانية، في بيان، تعليق كافة الرحلات الجوية مع العراق لمدة أسبوع واحد، اعتبارا من أمس.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين، عن المنظمة أن التعليق سيكون لمدة أسبوع.وأرجعت التعليق إلى الحفاظ على سلامة المواطنين الإيرانيين بعد "تفشي السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا في العراق بشكل كبير مؤخرا".وأكد البيان أيضا أن جميع شركات الطيران مطالبة بإبلاغ الركاب في الوقت المناسب.