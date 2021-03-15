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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تعلق رحلاتها الجوية مع العراق خوفًا من كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت منظمة الطيران الإيرانية، في بيان، تعليق كافة الرحلات الجوية مع العراق لمدة أسبوع واحد، اعتبارا من أمس.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين، عن المنظمة أن التعليق سيكون لمدة أسبوع.

وأرجعت التعليق إلى الحفاظ على سلامة المواطنين الإيرانيين بعد "تفشي السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا في العراق بشكل كبير مؤخرا".

وأكد البيان أيضا أن جميع شركات الطيران مطالبة بإبلاغ الركاب في الوقت المناسب.

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