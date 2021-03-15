لجنة أعمال الاختبارات الإلكترونية تتفقد قاعات «ألسن عين شمس»

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفد رفيع المستوى للجنة أعمال مراكز الاختبارات الالكترونية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بعضوية الدكتور كريم عمارة، ممثل المجلس الأعلى للجامعات واستشاري المشروع، يرافقه الدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، الدكتور حازم الدالي، الاستشاري المعماري، والدكتور إسلام حجازي، مدير شبكة المعلومات بالجامعة، بحضور الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.وأجرت اللجنة جولة تفقدية لقاعات الامتحانات الجديدة بالكلية، والمزمع إفتتاحها قريبًا تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم تجهيز 3 قاعات بسعة 780 طالبا في زمن قياسي استغرق 22 يوما، على طراز عالمي مجهز بأحدث التقنيات الرقمية لتطوير العملية التعليمية، تسمح بإجراء الامتحانات الورقية والالكترونية الكاملة في آن واحد.و أكدت عميد الكلية، أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، لا تألو جهدًا في توفير كافة المتطلبات التى تحتاجها الكلية لتطوير العملية التعليمية لمواكبة أحدث الأساليب العلمية في الجامعات العالمية، ومحاكاة الجامعات التكنولوجية العالمية على الأراضي المصرية، بهدف فتح آفاق جديدة امام برامج جديدة بواسطة أدوات تكنولوجية تعليمية عالمية للطلاب المصريين والأجانب في جامعة عين شمس.وأوضحت أن مساحة القاعات تبلغ 2200 متر، وتم إالة ما كان موجود وعمل أرضيات جديدة، وإنشاء 4 دورات مياة، وإنشاء غرف لشبكة المعلومات، أنظمة مراقبة وأنظمة صوت، بالإضافة إلى انظمة مكافحة الحريق، 780 نقطة رقمية بالمقاعد، أسقف جبسية، تركيب بوابات خروج ضد النيران.و أوضحت أن هذه القاعات تعد صديقة للبيئة حيث أنها مجهزة بنظام تكييف vrp موفر للطاقة، إلي جانب انظمة اضاءة ليد طبيعية بطاقة 4000 كلڤن، حيث تم تنفيذ ذلك خلال 22 يوم عمل بواسطة 350عامل على مدار 24 ساعة يوميًا.و من جانبه أكد الدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، انه تم تنفيذ التجهيزات طبقا للمواصفات الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإمتحانات الإلكترونية علي مستوي الجامعات المصرية، حيث تتولي وزارة التعليم العالي توريد اجهزة حاسب آلي لكي يتمكن الطالب من تأدية الامتحان الكترونيا، مضيفا انه سيتم تجهيز قاعات امتحانات هجينه للامتحانات العاديه والالكترونيه معا تتسع لـ 7 آلاف طالب باحرم جامعه عين شمس تنتهي مطلع العام الجامعي القادم.