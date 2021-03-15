وزيرة التجارة والصناعة: المصريات معدنهن أصيل تُظهره الشدائد

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن سيدات مصر عصب الاقتصاد وشريك أساسي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد، ثمنت، دورهن في المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب المشاركة في كل المجالات والمشروعات.جاء ذلك خلال مشاركتها في الفاعلية التي أقامتها جمعية "سيدات أعمال مصر 21" للاحتفال بالمرأة المصرية، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم والأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك لتكريم عدد من النماذج النسائية المشرفة صاحبات قصص نجاح كبيرة في عدد من المجالات.وأوضحت أن الدولة المصرية منحت سيدات مصرية الفرصة للانطلاق في كل المجالات، ودعمت كل الجهود اللاتي يقمن بها، مؤكدة أن السيدات المصريات معدنهن أصيل يظهر وقت الشدائد.وشهدت احتفالية الجمعية أيضا تكريم كل من "مها سالم" مستشار وزيرة الهجرة للإعلام، و"دعاء قدري" مدير مكتب وزيرة الهجرة، وذلك بترشيح من الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم، نظرا لدأبهما المتواصل بوزارة الهجرة وما قدمتاه من جهود ونجاحات طيلة السنوات الماضية منذ التحاقهما بالوزارة.