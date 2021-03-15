«حماس»: إعلان كوسوفو فتح سفارة في القدس انتهاك فاضح للقرارات الدولية

قال الناطق الإعلامي باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الإثنين، إن الحركة تستنكر بشدة إعلان وزارة خارجية كوسوفو فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.وأكد «قاسم»، في بيان، أن الإعلان عن فتح سفارة لكوسوفو في مدينة القدس انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية والمواثيق الإنسانية، وانحياز سافر للاحتلال الصهيوني.وشدد على أن «مدينة القدس ستبقى فلسطينية، وستظل هويتها عربية أصيلة، وكل محاولات الاحتلال لن تغير من حقائق التاريخ شيئًا».