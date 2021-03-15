175 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الإثنين، 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في طوكيو بلغ 115 ألفًا و584 حالة بينهم 42 في حالة حرجة.يشار إلى أن الحكومة اليابانية تدرس ما إذا كانت سترفع حالة الطواريء الحالية في 21 مارس، كما هو مقرر، في ظل تراجع عدد الإصابات.