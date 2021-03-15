مكرم: المصرية قوية وتستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الفعالية التي أقامتها جمعية "سيدات أعمال مصر 21" للاحتفال بالمرأة المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لتكريم عدد من النماذج النسائية المشرفة صاحبات قصص نجاح كبيرة في عدد من المجالات.وقالت السفيرة نبيلة مكرم: "إن المرأة المصرية تستحق تكريما خاصا لما تقدمه من تضحيات مستمرة، وقد أثبتت الفترة الماضية أنها حريصة كل الحرص على وطنها وساهمت بشكل مباشر في الحفاظ على مصر في أصعب الظروف، حتى قدمت أعظم التضحيات بل وقدمت شهداء ضحوا بأنفسهن من أجل تراب هذا الوطن".وأضافت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية تثمن دور المرأة المصرية وتؤمن بما تستطيع من أدائه في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الهجرة مبادرة "مصرية بـ 100 راجل" للاحتفاء بالنماذج المشرفة للمصريات بالخارج، والاستعانة بخبراتهن وتجاربهن في الترويج لمصر خارجيا وتصحيح أي صورة مغلوطة عنها، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات الوطنية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.وتابعت: "إن المرأة المصرية قوية وتستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب وقادرة على رفع اسم وطنها في أي مكان، ولو تحدثنا عن المصرية المهاجرة فنجد أنها تبذل جهدا كبيرا ومضاعفا في الحفاظ على الهوية والثقافة واللغة المصرية بالمنزل وغرسها في الأبناء، حتى لا يتأثروا بثقافات المجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها فتكون النتيجة الحتمية هجر ما يربطهم ببلدهم الأم مصر، فالمرأة المصرية دائما مثال للتضحية بما لها من أدوار مركبة تقوم بها في محيطها العملي والاجتماعي، ما ساهم في تغيير الصورة الذهنية العامة المأخودة عن المرأة العربية كونها فقط ربة منزل".