رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مكرم: المصرية قوية وتستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:13 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
طباعة
شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الفعالية التي أقامتها جمعية "سيدات أعمال مصر 21" للاحتفال بالمرأة المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لتكريم عدد من النماذج النسائية المشرفة صاحبات قصص نجاح كبيرة في عدد من المجالات.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم: "إن المرأة المصرية تستحق تكريما خاصا لما تقدمه من تضحيات مستمرة، وقد أثبتت الفترة الماضية أنها حريصة كل الحرص على وطنها وساهمت بشكل مباشر في الحفاظ على مصر في أصعب الظروف، حتى قدمت أعظم التضحيات بل وقدمت شهداء ضحوا بأنفسهن من أجل تراب هذا الوطن".

وأضافت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية تثمن دور المرأة المصرية وتؤمن بما تستطيع من أدائه في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الهجرة مبادرة "مصرية بـ 100 راجل" للاحتفاء بالنماذج المشرفة للمصريات بالخارج، والاستعانة بخبراتهن وتجاربهن في الترويج لمصر خارجيا وتصحيح أي صورة مغلوطة عنها، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات الوطنية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وتابعت: "إن المرأة المصرية قوية وتستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب وقادرة على رفع اسم وطنها في أي مكان، ولو تحدثنا عن المصرية المهاجرة فنجد أنها تبذل جهدا كبيرا ومضاعفا في الحفاظ على الهوية والثقافة واللغة المصرية بالمنزل وغرسها في الأبناء، حتى لا يتأثروا بثقافات المجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها فتكون النتيجة الحتمية هجر ما يربطهم ببلدهم الأم مصر، فالمرأة المصرية دائما مثال للتضحية بما لها من أدوار مركبة تقوم بها في محيطها العملي والاجتماعي، ما ساهم في تغيير الصورة الذهنية العامة المأخودة عن المرأة العربية كونها فقط ربة منزل".

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

«الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-3-2021

الصور

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

image description

مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات مياه

image description

«سوق الجمعة».. من الحمام الزاجل إلى التماسيح «كله متاح»

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

الأكثر قراءة

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-3-2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد

3 هزات أرضية تضرب غرب إيران

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

استراتيجية الأمن القومي بقصور الثقافة

«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء

صدر حديثًًا.. مقاربات فى الحِجَاج والتداولية والتقابل لـ هاجر مدقن