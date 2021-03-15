300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في ماليزيا

أعلن وزیر الصحة الماليزي الدكتور أدھم بابا أن نحو301.699 شخصا قد تلقوا على حقنة تطعیم اللقاح المضاد لفیروس كورونا المستجد (كوفید-19 ) حتى أمس الأحد.وقال الدكتور أدھام في تصريحات له اليوم الاثنين، وأذاعتها وكالة الأنباء الماليزية "برناما" إن ولایة "سلانجور" سجلت أعلى رقم لعدد الأشخاص الذین تلقوا جرعة اللقاح، وھو نحو 163ر36 شخصاُ.