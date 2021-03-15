فتح مراكز الاقتراع في هولندا للانتخابات التشريعية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في هولندا في إطار انتخابات تشريعية تستمر ثلاثة أيام يتوقع أن تسمح لرئيس الوزراء مارك روته بالفوز بولاية جديدة.وتستمر الانتخابات حتى الأربعاء لاحترام التدابير المتخذة في إطار مكافحة كوفيد-19 مع فتح المكاتب اعتبارا من اليوم الاثنين، خصوصا للأشخاص الذين يعانون من ضعف حيال المرض.