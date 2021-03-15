قرار من النيابة بشأن عقار الإسكندرية المنهار جزئيًا

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة مسنة في جراء انهيار سقف حجرة عقارها، وتشكيل لجنة فنيه لمعاينة العقار وكلف الملف لفحصه.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سقوط سقف حجرة بالدور الثاني علوي على سقف حجرة بالدور الأول بالعقار الكائن ب٢٢شارع ٦ منشيه النزهه بدائرة القسم، وتسبب في إصابة سيدة مسنة بكدمة بسيطة في الساق بدون خسائر في الأرواح والمملتكات.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من دور أرضى و4 طوابق علويه، ويقطن به ٦ أسر.وتم النبيه بالإخلاء المؤقت للسكان دون منقولات، ووضع صدات حديدية كما تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الآيلة للسقوط؛ لبحث موقف العقار بالكامل لاتخاذ القرار المناسب، وجارٍ المتابعة.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.