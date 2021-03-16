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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

خبيرة فلك تكشف طبيعة علاقة «أنثى ورجل الجدي»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:15 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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الأبراج عالم فريد من نوعه، يهتم به الجميع، لكن البعض قد يصادف مشاكل مع شريك حياته، فهل من الممكن إذا علمت توافق برجك مع برج الشريك يقلل من أعباء الحياة والمشاكل والضغوط؟

وبحسب خبيرة الأبراج ندى عادل، نرصد توافق كل برج مع الذي يشبهه:

علاقة رجل الجدي بأنثي الجدي
أنتما فردان خجولان متحفظان اجتماعيًّا، ويعتبر أنكما سيِّدا الدبلوماسية والبروتوكول، تتميزان بالطاعة المنبعثة من الإحساس بالواجب، وبحسن التقدير، ومراعاة مشاعر الغير.

مشاعر بينهم
إحساس كل منكما نحو الآخر حقيقيّ، بغض النظر عن نوعية العلاقة التي تجمعكما، ويحترم كل منكما خصوصية الآخر ويمكنه مساعدته في أعماله أو في التعامل مع عقبة جسيمة تعوقه عن تحقيق أهدافه.

كيف يتجنب كلنا منكم الاكتئاب؟
ينبغي أن تكونا منتبهين للاكتئاب والمخاوف التوترية، اجتنبا الحزن والسخرية، لأنه بوسع كل منكما اللجوء إليهما لمعاملة الآخر بجفاء على الرغم من أنكما لستما ممن يعبرون عن مشاعرهم علنًا أو بلا تحفظ، إلا أن الوفاء كل منكما للآخر البادي للآخرين دون المستوى الفعليّ إنما هو مصدر إلهام للآخرين.

كيفية الاستماع بالوقت معا
يمكن لكليكما أن يستمتع بأوقات سعيدة مشبعة مع الآخر حيث تعودان إلى البيت في نهاية اليوم لتقتسما معًا تجاربكما ومتاعبكما بلا حاجة إلى صحبة من أي نوع.

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