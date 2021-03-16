خبيرة فلك تكشف طبيعة علاقة «أنثى ورجل الجدي»

علاقة رجل الجدي بأنثي الجدي



مشاعر بينهم



كيف يتجنب كلنا منكم الاكتئاب؟



كيفية الاستماع بالوقت معا



الأبراج عالم فريد من نوعه، يهتم به الجميع، لكن البعض قد يصادف مشاكل مع شريك حياته، فهل من الممكن إذا علمت توافق برجك مع برج الشريك يقلل من أعباء الحياة والمشاكل والضغوط؟وبحسب خبيرة الأبراج ندى عادل، نرصد توافق كل برج مع الذي يشبهه:أنتما فردان خجولان متحفظان اجتماعيًّا، ويعتبر أنكما سيِّدا الدبلوماسية والبروتوكول، تتميزان بالطاعة المنبعثة من الإحساس بالواجب، وبحسن التقدير، ومراعاة مشاعر الغير.إحساس كل منكما نحو الآخر حقيقيّ، بغض النظر عن نوعية العلاقة التي تجمعكما، ويحترم كل منكما خصوصية الآخر ويمكنه مساعدته في أعماله أو في التعامل مع عقبة جسيمة تعوقه عن تحقيق أهدافه.ينبغي أن تكونا منتبهين للاكتئاب والمخاوف التوترية، اجتنبا الحزن والسخرية، لأنه بوسع كل منكما اللجوء إليهما لمعاملة الآخر بجفاء على الرغم من أنكما لستما ممن يعبرون عن مشاعرهم علنًا أو بلا تحفظ، إلا أن الوفاء كل منكما للآخر البادي للآخرين دون المستوى الفعليّ إنما هو مصدر إلهام للآخرين.يمكن لكليكما أن يستمتع بأوقات سعيدة مشبعة مع الآخر حيث تعودان إلى البيت في نهاية اليوم لتقتسما معًا تجاربكما ومتاعبكما بلا حاجة إلى صحبة من أي نوع.