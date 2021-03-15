حريق أعلى عقار بحارة اليهود في الإسكندرية.. والنيابة تطلب التحريات

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اندلاع حريق، أعلى عقار بحارة اليهود في حي الجمرك، وذلك حدوث دون أي إصابات، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، وسؤال شهود العيان.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بنشوب حريق أعلى سطح عقار بحارة اليهود بمنطقة المنشية.وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من اندلاع النيران بـ "غية حمام" أعلى سطح عقار مكون من 12 طابقا بحارة اليهود.تم إخماد الحريق ومنع امتداد النيران للعقارات المجاورة بواسطة 5 سيارات إطفاء، وذلك دون حدوث أي إصابات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.