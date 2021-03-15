وزير النقل يبحث مع السفير الأوكراني التعاون في السكك الحديدية

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، السيد إيفهين ميكيتنكو، السفير الأوكراني في القاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وأكد الجانبان على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.وأشاد السفير الاوكراني بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كافة المجالات (النقل – الكهرباء – الإسكان وغيرها) معربًا عن تطلعه للتعاون مع الجانب المصري في كافة قطاعات النقل.و ابدي السفير الأوكراني اهتمامه بالتعاون في مشروع تأهيل ترام الرمل، حيث أكد وزير النقل على أهمية المشروع لتعظيم منظومة النقل الجماعي في الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع ممول من بنك الاستثمار الأوروبي "EIB"، والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"، والمفوضية الأوروبية وأن الشركات الأوكرانية لديها فرص المشاركة في الطرح الخاص بالمشروع مع الشركات العالمية الكبرى الأخرى التي سيتم طرح المشروع عليها.كما أبدى الجانب الاوكراني الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصري في مجال السكك الحديدية خاص مع الطفرة والنقلة النوعية التي يشهدها هذا القطاع في مصر حيث تباحث الجانبان حول إمكانية التعاون في مجال عمرات الجرارات القديمة بالسكة الحديد، لدعم قوة الجر بالهيئة وكذلك التعاون في مجال تطوير وتحسين عربات الركاب الحالية على ان يتم ذلك في الورش المتخصصة للجرارات والعربات بالسكة الحديد، واتفق الجانبان على تقديم الشركات الأوكرانية عروضا رسمية لهيئة سكك حديد مصر للبدء الفوري في هذا التعاون.كما تباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل النهري من خلال التعاون في تصنيع الوحدات النهرية وصوامع الغلال، حيث أكد الوزير على أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري، باعتبارها الوسيلة الأقل استهلاكا للوقود والأقل تكلفة والأكثر أمانًا وصديقة للبيئة وتفعيل دور النقل النهري فى نقل البضائع من الموانئ البحرية ( الإسكندرية – دمياط )، وتخفيف الضغط على شبكة الطُرق وتقليل تكلفة صيانتهاـ وان على الشركات الأوكرانية عقد لقاءات مكثفة مع هيئة النقل النهري لتحديد أولويات التعاون وفقا لخطة وزارة النقل في هذا المجال