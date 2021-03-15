244 إصابة جديدة بكورونا في الصومال

أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع في الحكومة الفيدرالية بالصومال عن تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد19" خلال الـ24 الساعة الماضية لتصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 9،190 حالة.ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن وزيرة الصحة الدكتورة فوزية أبيكر نور قولها اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا حيث وصلت إجمالي الحصيلة إلى 367 حالة، فيما بلغت الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في البلاد 61 حالة ليصل الإجمالي إلى 4،230 حالة.