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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تقرر إصدار شهادات تطعيم رقمية ضد كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:52 ص
كورونا
كورونا
ا ش ا
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قررت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إدخال نظام الشهادة الرقمية التي تثبت تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية يونهاب، فإن السلطات الصحية ستتيح لمتلقي لقاح كورونا الحصول على شهادات التطعيم ضد كورونا الورقية والرقمية عبر هواتفهم المحمولة، كما سيكون من الممكن إصدار وتنزيل شهادة التطعيم عبر تطبيق مرتبط بنظام التطعيم الوطني، في الهاتف المحمول.

وأوضحت أن متلقي لقاح كورونا سيتمكنون من إثبات التطعيم من خلال تقديم شهاداتهم على شكل رمز الاستجابة السريعة عبر هواتفهم الذكية، وفي الوقت نفسه ومن أجل حماية المعلومات الشخصية، يمكن فقط الاستعلام عن بعض المعلومات، مثل وقت اكتمال التطعيم، في الشهادة.

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