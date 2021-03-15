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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

2.7 مليون صومالي يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء بسبب الجفاف

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:51 ص
الجفاف في الصومال
الجفاف في الصومال
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أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن ما يقدر بنحو 2.7 مليون صومالي سيواجهون نقصًا حادًا في الغذاء خلال الأشهر المقبلة، حيث تؤثر ظروف الجفاف على المزيد من المناطق في البلاد.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إن "الأشخاص في هذه المناطق الذين تعافوا بالكاد من الأمطار الموسمية السيئة في العام الماضي، يواجهون وضعًا قاتمًا مشابهًا هذا العام".

وأضاف أن "عشرات الآلاف من الأشخاص في الصومال أجبروا على مغادرة منازلهم منذ نوفمبر الماضي بسبب النقص الحاد في المياه"، مؤكدا أن الأسوأ لم يحدث بعد.

وأكد لايركه أن أزمة الجوع في الصومال ستكون في أسوأ حالاتها بين شهري (أبريل ويونيو) المقبلين، وناشدت الأمم المتحدة بضرورة تقديم مليار دولار لتقديم المساعدة المنقذة للحياة خلال العام الجاري لأربعة ملايين شخص في الصومال متأثرين بالصراع وتغير المناخ ووباء كورونا.

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